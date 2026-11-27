Bagno disabili chiuso al mercato del venerdì a Cesenatico: la nuova denuncia di Beppe Rotelle

Torna a far discutere il tema dell’accessibilità e dell’inclusione a Cesenatico. A sollevare il caso è ancora una volta Beppe Rotelle, volto noto e attento alle barriere architettoniche e alle criticità quotidiane vissute da chi si muove in sedia a rotelle.

Al centro dell’ultima segnalazione, documentata anche da un video, c’è il bagno per persone con disabilità allo stadio Moretti, punto di riferimento durante la giornata del mercato settimanale del venerdì. Secondo quanto mostrato nelle immagini, il servizio igienico dedicato è risultato chiuso, mentre gli altri bagni della zona erano regolarmente accessibili.

“L’unico bagno ad uso pubblico della zona accessibile ai disabili è ancora chiuso – ha commentato Beppe Rotelle con un misto di rabbia e rassegnazione –. Già lo era venerdì scorso, ho segnalato la cosa, ma a quanto pare nulla è cambiato. Questa è l’inclusione del comune di Cesenatico.”

L’accesso all’area e il nodo delle barriere

Nel video l’attenzione si sposta anche sulle condizioni di ingresso alla zona, ritenute inadeguate per chi ha difficoltà motorie. Una criticità che porta a una riflessione più ampia sui tempi e sulle priorità degli interventi urbani: “Anche l’ingresso all’area è vergognoso. È il 2026 e siamo ancora a elemosinare il bagno per i disabili”.

Il comune, da quanto trapelato ha ricevuto la segnalazione di Beppe già la settimana scorsa e l’ha inoltrata alla società che ha in gestione l’impianto. Va segnalato che nel video non si nota, sulla porta del bagno disabili, un cartello in cui si annuncia il disservizio.

Non solo mercato: le criticità alla stazione ferroviaria

La segnalazione riapre un dossier più ampio sull’accessibilità in città. Già durante la stagione estiva, le denunce di Beppe Rotelle avevano riguardato la stazione ferroviaria di Cesenatico e Ferrovie dello Stato, in particolare per i problemi legati ai montacarichi per raggiungere i binari e per il percorso alternativo chiuso da un cancello.