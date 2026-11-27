G.C. Fausto Coppi Cesenatico: Giunio Bonoli confermato alla presidenza per il triennio 2027-2029

Continuità alla guida e rinnovamento nella squadra operativa. L’ASD Gruppo Ciclistico Fausto Coppi di Cesenatico ha ufficializzato i vertici che traghetteranno la storica società romagnola nel triennio 2027-2029. Durante l’assemblea elettiva svoltasi nella serata di giovedì 26 novembre, i soci hanno rinnovato all’unanimità la fiducia a Giunio Bonoli,confermandolo nel ruolo di presidente.

Il bilancio e le prospettive dell’assemblea

I lavori della serata si sono aperti con la relazione introduttiva dello stesso Bonoli, che ha tracciato il percorso compiuto e le sfide future del sodalizio. Il confronto è poi proseguito attraverso gli interventi dei responsabili delle diverse aree operative: Fabio Gualerzi per il Comitato dei Volontari, Giacomo Faraoni per il settore amatoriale e Andrea Agostini,amministratore di Nove Colli Eventi. Spazio anche alle novità organizzative con l’intervento di Werner Lorenzini,nuovo consulente e collaboratore incaricato di coordinare la segreteria e le attività del Gruppo.

Il nuovo Consiglio Direttivo

Il voto dell’assemblea ha delineato la composizione del Consiglio Direttivo per i prossimi tre anni, affiancando al confermato presidente Giunio Bonoli una squadra di dieci consiglieri:

Giovanni Aromanno

Belinda Biguzzi

Marco Bissoni

Federico Busatto

Giacomo Faraoni

Fabio Gualerzi

Maurizio Marconi

Marco Meccia

Philip Pasini

Luca Ruffilli

Il Collegio dei Revisori

Contestualmente al direttivo, i soci hanno nominato anche i membri del Collegio dei Revisori dei conti, che sarà composto da Stefano Mughetti, Davide Musso e Roberto Poni.

Con questo assetto, il Gruppo Ciclistico Fausto Coppi inaugura un nuovo ciclo amministrativo e sportivo. L’obiettivo dichiarato resta il consolidamento delle attività associative e organizzative sul territorio di Cesenatico, puntando sulla valorizzazione del volontariato come pilastro fondamentale della società.