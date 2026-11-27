EMIDAY, la musica che cura: 1.300 euro alla Pediatria del Bufalini nel nome di Emiliano Bagnoli
Ci sono legami che il tempo non scioglie, ma trasforma in energia concreta per gli altri. A San Mauro Mare la memoria del musicista Emiliano Bagnoli continua a vibrare attraverso le note e l’impegno civile di EMIDAY,la manifestazione benefica giunta quest’anno alla sua sedicesima edizione. Il risultato di questo lungo abbraccio collettivo si è tradotto in una donazione di 1.300 euro, destinata a sostenere il progetto “Pediatria a misura di bambino” dell’Unità Operativa di Pediatria e Terapia Intensiva Neonatale e Pediatrica dell’Ospedale Maurizio Bufalini di Cesena.
Il cuore della festa al Parco Campana
La raccolta fondi affonda le radici nella serata del 19 luglio scorso, quando il Parco Campana di San Mauro Mare si è animato nel segno della condivisione. Patrocinato dal Comune di San Mauro Pascoli, l’evento ha preso forma grazie alla sinergia tra l’associazione Amare San Mauro, l’Alcool Group di San Mauro Mare e i LESKEE GOODA, la band in cui lo stesso Emiliano militava come cantante.
Sul palco e tra gli stand, la partecipazione dei volontari e del pubblico ha trasformato il ricordo di un amico in una rete di supporto territoriale. Accanto all’energia musicale portata dai Poisonivies and the Steady arrivati da Correggio, la riuscita dell’iniziativa ha contato sul sostegno di diverse realtà locali e associative: Amadori Group, Cappelli Sas di De Cono Antonio, la Croce Rossa Italiana – Comitato di Cesenatico, il food truck Da Mengo di Ulisse, i clown di corsia dell’associazione L’Aquilone di Iqbal, MM Gastecnology e la Tipografia CM di Cesena.
Umanizzare le cure in corsia
Nei giorni scorsi, una delegazione degli organizzatori ha varcato le porte del reparto pediatrico del Bufalini per la consegna simbolica dell’assegno. Ad accogliere i donatori c’erano la direttrice del Presidio ospedaliero Marisa Bagnoli, la coordinatrice infermieristica Michela Vestrucci, una rappresentanza dell’équipe medica e infermieristica e Manuela Guido dell’Ufficio Fundraising dell’AUSL della Romagna.
I 1.300 euro raccolti andranno a finanziare direttamente le attività di musicoterapia, arteterapia e clownterapia. Si tratta di interventi pensati per alleggerire il peso emotivo del ricovero, creando un ambiente più sereno e accogliente per i piccoli pazienti e per le loro famiglie. Come sottolineato dalla direttrice Marisa Bagnoli e dal personale del reparto nel ringraziare i promotori, la vera forza di EMIDAY risiede nella sua costanza: un impegno che si rinnova da sedici anni, dimostrando come la vicinanza della comunità sia parte integrante della cura, ben oltre l’aspetto strettamente clinico.