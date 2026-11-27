Black Friday 2026, la febbre degli sconti vale 6 miliardi ma si riduce lo scontrino medio
Il venerdì nero dello shopping ha ormai perso i suoi confini temporali tradizionali per trasformarsi in una vera e propria maratona commerciale lunga trenta giorni. Secondo le stime diffuse oggi da Confesercenti, basate sul consueto sondaggio realizzato in collaborazione con Ipsos, il cosiddetto Black Month muoverà complessivamente in Italia circa 6 miliardi di euro. La metà di questa cifra, pari a 3 miliardi di euro, è già stata spesa dai consumatori a partire dalle prime offerte lanciate a fine ottobre, mentre gli altri 3 miliardi sono attesi da questa mattina fino alla chiusura del Cyber Monday, in programma lunedì 30 novembre.
Un esercito di acquirenti con budget più contenuti
L’analisi dei comportamenti d’acquisto restituisce l’immagine di una platea sempre più vasta ma decisamente più cauta nella gestione del portafoglio. Alla vigilia del venerdì clou, due italiani su tre — esattamente il 66,6% — hanno già approfittato delle promozioni autunnali, segnando un balzo notevole rispetto al 54% registrato lo scorso anno. Cresce in modo significativo anche la frequenza degli ordini: chi ha già effettuato più di un acquisto passa dal 27% al 36,6%. Nonostante l’anticipo delle spese, l’appetito per le offerte odierne resta altissimo, con l’82,5% degli intervistati intenzionato a comprare proprio nella giornata del 27 novembre.
Il calo della spesa individuale e la geografia dei consumi
All’allargamento del pubblico corrisponde però una contrazione dello scontrino medio, che scende dai 249 euro del 2025 agli attuali 187 euro. Quasi un acquirente su due, pari al 46,7%, ha fissato un tetto massimo di spesa non superiore ai 100 euro, pur mantenendo nel complesso una certa stabilità rispetto al passato: il 47,8% prevede infatti di spendere la stessa cifra dello scorso anno, il 32,8% ha aumentato il proprio plafond e solo il 19,4% lo ha tagliato.
Sul fronte demografico e territoriale emergono dinamiche molto nette. I più reattivi sono i giovani tra i 18 e i 34 anni, con un tasso di intenzione d’acquisto che tocca l’86,6%, sebbene oltre la metà di loro resti sotto la soglia dei 100 euro. Guardando alla mappa della penisola, è il Mezzogiorno a trainare i volumi unitari: nel Sud e nelle Isole il budget medio sale a 199 euro — con una punta di 202 euro nelle regioni meridionali — superando il Centro, fermo a 183 euro, e il Nord, che si attesta a 181 euro.
La moda sorpassa l’elettronica nel carrello digitale
L’accelerazione impressa agli acquisti online ridisegna anche la classifica delle categorie merceologiche più desiderate, portando a uno storico sorpasso. Il settore dell’abbigliamento, delle calzature e degli accessori conquista la vetta delle preferenze con il 47% delle indicazioni, scalzando dal primo posto l’elettronica e l’informatica, che si fermano al 37,3%. Sul terzo gradino del podio salgono i prodotti per la bellezza e la cura della persona al 35,2%, seguiti dagli elettrodomestici al 24,5%, dai libri al 21,8%, dai giocattoli al 18,4% e dall’arredamento per la casa al 12,2%.
L’allarme delle piccole imprese sul calendario commerciale
Dietro i numeri da record si nasconde però una trasformazione strutturale che preoccupa il tessuto distributivo tradizionale. Confesercenti sottolinea come questa lunga stagione promozionale finisca per anticipare una fetta consistente dello shopping natalizio, alterando gli equilibri del mercato. Per le piccole e medie imprese del commercio di vicinato diventa sempre più complesso reggere l’urto di sconti così prolungati, soprattutto in un contesto segnato da evidenti asimmetrie competitive e fiscali rispetto ai colossi internazionali del web.