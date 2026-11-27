Cesenatico presenta il bilancio di previsione 2027-2029: 38 milioni per le opere e nessun nuovo mutuo
Il documento economico finanziario triennale approda in aula consiliare dopo il confronto con sindacati e associazioni di categoria, puntando all’approvazione entro dicembre per garantire la piena operatività dell’ente fin dall’inizio del nuovo anno.
L’iter istituzionale e le linee guida dell’amministrazione
La giunta guidata dal sindaco Matteo Gozzoli ha illustrato nella serata di giovedì 26 novembre al Consiglio Comunale la manovra di bilancio per il triennio 2027-2029. Il passaggio in aula segue una fase di concertazione con le organizzazioni sindacali e i rappresentanti delle categorie economiche locali, e anticipa il confronto pubblico con la Consulta dei Comitati di Zona previsto per lunedì. Il documento, messo a punto insieme all’assessore al bilancio Jacopo Agostini e al dirigente finanziario Omar Laghi, mira al via libera definitivo entro il 31 dicembre per scongiurare il ricorso all’esercizio provvisorio nel gennaio 2027.
Il primo cittadino ha sottolineato come la manovra risponda a un contesto complesso per gli enti locali, caratterizzato dalla contrazione delle risorse e dal costante aumento dei costi per i servizi. In controtendenza rispetto alle scelte spesso adottate in prossimità delle scadenze elettorali, l’amministrazione ha scelto di non accendere nuovi mutui per il 2027, finanziando gli interventi attraverso gli oneri di urbanizzazione e la ricerca di bandi regionali, nazionali ed europei. L’assessore Agostini ha rimarcato il rigore adottato nella gestione della spesa, pur lasciando aperta la possibilità di aggiornare le previsioni nel corso del 2027 in base alle necessità della città.
Il quadro delle entrate e la tenuta della spesa corrente
Sul versante delle entrate correnti, il gettito complessivo delle voci principali si attesta sui 27 milioni di euro, mantenendo una sostanziale continuità rispetto all’assestato del 2026. Il pilastro principale resta l’IMU con 10,7 milioni di euro, seguita dai proventi delle sanzioni al Codice della Strada per 4,9 milioni e dall’imposta di soggiorno stimata in 3,4 milioni. Completano il quadro l’addizionale comunale IRPEF (2,5 milioni), i trasferimenti statali (2,2 milioni), il recupero dell’evasione fiscale (1,8 milioni), il Canone Unico Patrimoniale (1,4 milioni) e l’imposta municipale immobiliare sulle piattaforme marine (544mila euro).
Per quanto riguarda le uscite, il Comune trasferisce all’Unione Rubicone e Mare 3 milioni di euro, destinandone 2 al comparto dei servizi sociali con un incremento complessivo di 123mila euro rispetto all’anno precedente. Le risorse vanno a coprire il sostegno ad anziani e adulti (925mila euro), la tutela di minori e disabili (513mila euro), i contributi per affitti e utenze (rispettivamente 130mila e 100mila euro), le misure contro la povertà (70mila euro), gli inserimenti lavorativi (55.700 euro) e l’emergenza freddo (20mila euro). Sul fronte educativo si stanziano 700mila euro per l’assistenza all’handicap, 600mila euro per i servizi scolastici e altrettanti per il trasporto, la cui gratuità dall’anno scolastico 2027/2028 sarà legata al valore ISEE delle famiglie. Nonostante l’aumento di 1,5 milioni per i rinnovi contrattuali dei dipendenti rispetto al 2025 e i rincari su utenze e centri estivi, l’estinzione di diversi prestiti permetterà di ridurre l’indebitamento complessivo a 28.034.000 euro entro la fine del 2027, con un calo di oltre 3,5 milioni.
Il Piano Triennale delle Opere Pubbliche, 38 milioni per il futuro della città
Il cuore strategico della manovra risiede nel piano degli investimenti, che cuba 38 milioni di euro nel triennio, di cui 8,9 milioni già programmati per il 2027. La riqualificazione urbana e costiera assorbe una quota rilevante delle risorse, a partire dal restyling della Vena Mazzarini (6,1 milioni tra 2027 e 2028) e dal completamento dei Giardini al Mare legati all’accordo per l’ex Colonia Veronese (2 milioni nel 2027). Seguono i nuovi accessi al mare del Waterfront di Ponente (1,5 milioni nel 2028), la sistemazione di Piazza Marconi presso l’ex Colonia Bonomelli (1 milione), il rifacimento di via Leonardo da Vinci (579mila euro), la creazione di un’area verde nell’ex CIF (420mila euro) e i nuovi arredi per il Porto Canale, oltre alle progettazioni per Piazza Volta e l’area ex Nuit.
Cultura, sport e sicurezza idrogeologica
Sul fronte del patrimonio storico e culturale spiccano i 2,1 milioni destinati al recupero dell’edificio ex-Saffi, il milione per il restauro della Conserva Battistini e i 200mila euro dedicati alla valorizzazione della marineria. L’impiantistica sportiva beneficia di ulteriori 900mila euro tra impianti e aree verdi per il nuovo polo di Bagnarola — che si sommano agli 1,8 milioni già stanziati — oltre a un milione per l’adeguamento dello Stadio comunale nel 2027, 600mila euro per il complesso “Diamanti” e 200mila euro per il Pala Madonnina.
Un capitolo prioritario riguarda la sicurezza idraulica e le manutenzioni territoriali. Sono previsti 1,9 milioni nel biennio 2027-2028 per gli impianti idrovori di via Bramante e viale Carducci, insieme a interventi sulle reti fognarie di Villamarina (700mila euro), del centro storico (500mila euro) e sulle fognature bianche (600mila euro). Al piano asfalti si aggiunge un ulteriore milione tra il 2028 e il 2029, affiancato da 600mila euro per i cimiteri, 500mila euro nel 2027 per demolire la torre dell’acquedotto e 300mila euro nel triennio per l’illuminazione pubblica.
Scuole, mobilità sostenibile e comparto marittimo
Gli investimenti nell’edilizia scolastica si concentrano sul consolidamento della scuola “Da Vinci” di via Caboto (1,5 milioni nel 2028) e della “Ricci-Ortali” di Villalta (1 milione nel 2029). Per la viabilità e la sosta sono programmati il parcheggio multifunzionale vicino a Piazzale della Rocca (2 milioni nel 2029) e lo scambiatore di Villamarina (600mila euro nel 2028), mentre la rete ciclabile crescerà con la pista Zadina-Stazione (300mila euro) e il prolungamento di via Montaletto fino alla SP 33 (500mila euro). Infine, l’economia del mare riceve 500mila euro nel 2027 per il dragaggio del Porto Canale, 700mila euro nel 2028 per ristrutturare la Pescheria Comunale e 800mila euro legati al nuovo bando FEAMPA, completando un quadro che include anche 1,5 milioni per l’efficientamento energetico, 370mila euro per la videosorveglianza e fondi dedicati alle sedi di Croce Rossa e Protezione Civile.