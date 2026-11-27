Nella giornata di oggi, 27 novembre 2026, alle ore 12:50, una squadra del Comando dei Vigili del Fuoco di Forlì-Cesena, proveniente dal distaccamento di Cesena, è intervenuta in Via dei Cipressi a Cesena per un incidente stradale. L’evento ha riguardato una betoniera che si è ribaltata su un fianco lungo la sede stradale.

L’intervento dei Vigili del Fuoco

Il personale dei Vigili del Fuoco ha provveduto alle operazioni di messa in sicurezza del mezzo pesante; per consentire lo svolgimento dell’intervento è stata disposta la chiusura della strada. Il conducente del veicolo, riuscito a uscire autonomamente dall’abitacolo, è stato preso in carico e affidato alle cure del personale sanitario del 118.