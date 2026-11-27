Nella specie, si racconta nel reel che Golia è stato acquistato come regalo di Natale presso un negozio da una famiglia, riportato indietro e riacquistato da un’altra famiglia e riconsegnato ancora al negozio.

La storia del coniglio Golia, raccontata attraverso un reel sui profili dell’Oasi Desirée, invita a chiedersi sinceramente se si è pronti a prendersi cura di un animale.

L’invito alla consapevolezza

L’Oasi Desirée invita a pensare concretamente a cosa significhi prendersi cura di un animale e nella specie ad un coniglio: sono infatti animali estremamente delicati e impegnativi.

L’Oasi, proprio per questa ragione, passate le feste si trova a fare i conti con diverse chiamate per recuperarli.

In conclusione, se si è pronti e responsabili, l’invito è quello di adottare.