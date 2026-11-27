Apre la Casetta della Cri d Cesenatico

A Cesenatico entra nel vivo l’atmosfera delle feste. In attesa dell’inaugurazione del Presepe della Marineria in programma domenica, che darà il via ufficiale al Natale lungo il porto canale, la città si scalda già da domani, sabato, con l’apertura del presidio solidale della Croce Rossa. I volontari e le volontarie del Comitato di Cesenatico tornano ad animare la casetta di Piazza delle Conserve, uno spazio costruito e allestito a mano che unisce lo spirito natalizio all’impegno sociale sul territorio.

Dolci solidali e bevande calde per sostenere la Cri

La casetta sarà il punto di riferimento per chi desidera concedersi una pausa durante le passeggiate in centro e, allo stesso tempo, fare del bene. Tra le proposte disponibili ci sono:

Cioccolata calda e vin brulè, ideali per scaldarsi nelle giornate d’inverno;

Panettoni e cioccolatini solidali, perfetti anche come idea regalo per le feste.

Lo stoico gruppo di volontari che ha allestito la casetta nei giorni scorsi

L’intero ricavato delle iniziative andrà a sostegno delle numerose attività e dei progetti che la Croce Rossa di Cesenatico porta avanti ogni giorno a favore della comunità.

Giorni e orari di apertura

Il presidio di Piazza delle Conserve resterà aperto fino al 20 gennaio, seguendo questo calendario:

Quando: tutti i giorni prefestivi e festivi

Orario: dalle 14:00 alle 19:00

Un’occasione in più per vivere il centro di Cesenatico tra luci, tradizioni e solidarietà, dando una mano concreta a chi opera sul territorio.