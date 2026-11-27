Dal 28 novembre al 3 dicembre apertura degli ambulatori dell’Ausl Romagna
più eventi e iniziative nel territorio per sensibilizzare ed effettuare gratuitamente l’HIV test.
Test gratuito e informazioni utili per la prevenzione del virus
Vieni a fare il test dell’HIV, proteggi te stesso e gli altri. In occasione della Giornata mondiale di lotta contro l’Aids (martedì 1 dicembre) Ausl Romagna promuove l’HIV TEST WEEK, con l’apertura straordinaria degli ambulatori di Malattie Infettive, Dermatologia-Malattie Sessualmente Trasmesse, Ser.DP e varie iniziative nel territorio con i Consultori Familiari-Spazi Giovani e le U.O. Igiene e Sanità Pubblica.
Le iniziative proposte rappresentano un’occasione per effettuare gratuitamente il test per l’HIV, per conoscere i servizi attivi tutto l’anno in Ausl Romagna e per offrire informazioni utili alla prevenzione del virus.
Anche quest’anno la preziosa collaborazione con il mondo del volontariato consentirà di effettuare il test e ricevere informazioni anche in diverse sedi e piazze della Romagna. Sarà possibile svolgere test con prelievo venoso oppure un test rapido. L’accesso è diretto e non è necessario il digiuno. In caso di positività si potrà accedere a terapie efficaci e interrompere la trasmissione del virus.
Nel nostro Paese si riscontra un grave ritardo diagnostico, infatti oltre il 50% delle persone scoprono di aver contratto il virus HIV dopo molti anni dal momento dell’infezione, con danni ormai irreparabili alle difese immunitarie. La diagnosi precoce è invece fondamentale per impedire la diffusione della malattia e queste iniziative sono un’opportunità per comprenderne l’importanza e a superare la paura del test.
Fare il test HIV periodicamente è importante per tutte le persone sessualmente attive. Ciò consente di vivere in modo più sereno le proprie relazioni. L’infezione ha una lunga fase asintomatica nel corso della quale può essere diagnosticata solo con il test per l’HIV. Una diagnosi tempestiva consente di accedere a terapie efficaci, sicure e ben tollerate. La terapia dell’HIV è anche prevenzione: le persone con HIV che seguono un trattamento medico efficace non trasmettono l’infezione, non hanno riduzione delle difese immunitarie e hanno una vita normale.
Le iniziative a Cesena
28 novembre: dalle 10 alle 13 spazio informativo in Piazzetta Alboni con operatori delle Malattie Infettive e dell’Igiene Pubblica di Ausl Romagna e volontari di Rimbaud LGBTQIA+ Cesena, Spazio Caracol e Avis Cesena. Verranno distribuiti fiocchetti rossi/red ribbon prodotti da student* del settore moda dell’Istituto Superiore Pascal Comandini.
1 dicembre
· Possibilità di eseguire Test e Counseling HIV a libero accesso all’ambulatorio di malattie infettive di Cesena (Ospedale BUFALINI Ambulatorio-Day Hospital Mal.Infettive – VI piano scala C) dalle 9 alle 16.
· Possibilità di eseguire Counseling HIV al Bar Volume (via Cesare Pavese 50) dalle 10.30 alle 16 con operatrici SerDP e operatrici dell’Unità di Strada Riduzione del danno e prevenzione Nottisicure (Fondazione Nuovo Villaggio del Fanciullo). Tra le 10:30 e le 15 possibilità di fare il test HIV per i maggiorenni.
· Spazio Giovani (piazza Anna Magnani 147) dalle 14 alle 15:30 counseling, consegna di materiale informativo, dispositivi barriera e esecuzione di test rapidi per i maggiorenni.
2 dicembre
Dermatologia Ambulatorio Infezioni Sessualmente Trasmesse (Ambulatorio 59 Piastra Servizi, Ospedale “Bufalini”) dalle 8 alle 13 testing e/o counseling su prenotazione. Modalità di prenotazione: da lunedì 23 a venerdì 27 novembre al numero 0547352726 dalle 12.30 alle 14 specificando appuntamento per HIV day.