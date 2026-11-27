Dal 28 novembre al 3 dicembre apertura degli ambulatori dell’Ausl Romagna

più eventi e iniziative nel territorio per sensibilizzare ed effettuare gratuitamente l’HIV test.

Test gratuito e informazioni utili per la prevenzione del virus

Vieni a fare il test dell’HIV, proteggi te stesso e gli altri. In occasione della Giornata mondiale di lotta contro l’Aids (martedì 1 dicembre) Ausl Romagna promuove l’HIV TEST WEEK, con l’apertura straordinaria degli ambulatori di Malattie Infettive, Dermatologia-Malattie Sessualmente Trasmesse, Ser.DP e varie iniziative nel territorio con i Consultori Familiari-Spazi Giovani e le U.O. Igiene e Sanità Pubblica.

Le iniziative proposte rappresentano un’occasione per effettuare gratuitamente il test per l’HIV, per conoscere i servizi attivi tutto l’anno in Ausl Romagna e per offrire informazioni utili alla prevenzione del virus.

Anche quest’anno la preziosa collaborazione con il mondo del volontariato consentirà di effettuare il test e ricevere informazioni anche in diverse sedi e piazze della Romagna. Sarà possibile svolgere test con prelievo venoso oppure un test rapido. L’accesso è diretto e non è necessario il digiuno. In caso di positività si potrà accedere a terapie efficaci e interrompere la trasmissione del virus.

Nel nostro Paese si riscontra un grave ritardo diagnostico, infatti oltre il 50% delle persone scoprono di aver contratto il virus HIV dopo molti anni dal momento dell’infezione, con danni ormai irreparabili alle difese immunitarie. La diagnosi precoce è invece fondamentale per impedire la diffusione della malattia e queste iniziative sono un’opportunità per comprenderne l’importanza e a superare la paura del test.

Fare il test HIV periodicamente è importante per tutte le persone sessualmente attive. Ciò consente di vivere in modo più sereno le proprie relazioni. L’infezione ha una lunga fase asintomatica nel corso della quale può essere diagnosticata solo con il test per l’HIV. Una diagnosi tempestiva consente di accedere a terapie efficaci, sicure e ben tollerate. La terapia dell’HIV è anche prevenzione: le persone con HIV che seguono un trattamento medico efficace non trasmettono l’infezione, non hanno riduzione delle difese immunitarie e hanno una vita normale.