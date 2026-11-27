Continuare a tenere alta l’asticella dell’istruzione in Emilia-Romagna, far sì che la scuola non lasci indietro nessuno e si combatta la dispersione scolastica lavorando in sinergia a livello istituzionale.
Fragilità e dispersione al centro
Continuare a tenere alta l’asticella dell’istruzione in Emilia-Romagna, far sì che la scuola non lasci indietro nessuno e si combatta la dispersione scolastica lavorando in sinergia a livello istituzionale.
Sono gli obiettivi emersi dalla relazione presentata dal direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale, Bruno E. Di Palma, nel corso della commissione Scuola presieduta da Maria Costi, con particolare riferimento ai bisogni educativi e alle fragilità scolastiche. Nell’analisi si è posto l’accento sul disagio giovanile e sulla pressione legata a modelli di perfezione e prestazione, richiamando la necessità di promuovere l’ascolto e il benessere.
I temi al centro dell’attenzione, infatti, sono le fragilità e la dispersione, che può essere sia esplicita, quando riguarda l’abbandono vero e proprio, sia implicita, quando i ragazzi e le ragazze arrivano a fine ciclo scolastico senza avere le competenze richieste.
“In Emilia-Romagna da questo punto di vista abbiamo una situazione meno impattante per via dell’avanguardia che abbiamo sempre registrato (Bologna è al primo posto per istruzione e formazione) ma non siamo esenti da questo fenomeno”, ha sottolineato Di Palma. Per valutare l’andamento delle scuole ci sono le prove Invalsi e i risultati dell’Emilia-Romagna sono oltre la media nazionale. Inoltre, sono stati investiti fondi PNRR per migliorarli ulteriormente.
“È importante affrontare i problemi dell’istruzione, a partire dal tema delle fragilità scolastiche. Per questo, serve, prima di tutto, rafforzare l’alleanza tra famiglie e scuola. Dobbiamo continuare a lavorare per garantire centralità, sia nelle politiche nazionali sia in quelle regionali, al sistema scuola”, ha sottolineato la presidente Costi. Che poi è intervenuta sugli interventi della Regione Emilia-Romagna nell’ambito della scuola: “Abbiamo investito sulle borse di studio, così come abbiamo garantito contributi per l’acquisto dei libri di testo. Inoltre, abbiamo destinato risorse al trasporto pubblico scolastico e si è rivolta particolare attenzione, con diversi progetti, al tema dell’inclusione degli studenti con disabilità. Continueremo a lavorare per abbattere la dispersione scolastica e per contrastare la povertà educativa”.
I dati scolastici in Regione
Le scuole statali sul territorio emiliano-romagnolo sono 515, un migliaio quelle paritarie, di cui 762 scuole d’infanzia, per un totale di 3.600 plessi scolastici, ovvero un plesso ogni 6 chilometri quadrati. Per le scuole d’infanzia, tra partitarie e statali, si arriva a oltre 1.500 sedi e in questa fascia d’età l’Emilia-Romagna ha un sistema complessivamente ben sviluppato: qui la frequenza rappresenta un vero e proprio fattore di successo scolastico. Un altro dato importante è rappresentato dall’offerta ragguardevole del tempo pieno nella scuola primaria. Inoltre, l’Emilia-Romagna ha i dati più alti a livello nazionale per quello che riguarda gli studenti di cittadinanza non italiana.
Un altro primato dell’Emilia-Romagna riguarda la scelta delle scuole professionali, mentre è quarta per l’istruzione tecnica. Sono 8.500 gli studenti che ogni anno accedono a percorsi di formazione professionale con enti accreditati dalla Regione. Dall’anno scolastico 2025-2026 c’è un orientamento specifico per i ragazzi che scelgono questo percorso anche con la presenza di docenti tutor che li seguano nel percorso.
Gli alunni con DSA (Distrurbi specifici dell’apprendimento) in Emilia-Romagna rappresentano il 6% degli iscritti, in linea con il trend nazionale, ma l’incremento che c’è stato dal 2012-2013 fino a oggi rappresenta il 200%, anche perché c’è molta più attenzione al problema. “La nostra regione ha una forte rete inclusiva, capillare sul territorio, e puntiamo molto su questi aspetti”, ha confermato il direttore dell’Ufficio scolastico regionale Di Palma. “Per questo c’è un costante aumento dell’organico dei docenti di sostegno, che riguarda sia quelli di diritto sia quelli in deroga, riguardo al quale c’è stato un recente aumento di 840 posti”. In questo ambito sono fondamentali attività mirate, una formazione costante per i docenti e la garanzia della continuità sul sostegno in determinate condizioni. Per far fronte all’aumento di alunni con disabilità, inoltre, dal 1° gennaio 2027 prenderà avvio una riforma per le certificazioni in cui verrà coinvolto anche l’Inps.
La scuola dell’Emilia-Romagna è attenta anche al fenomeno del ritiro sociale e garantisce continuità per i ragazzi ricoverati in ospedale o che sono obbligati all’istruzione domiciliare per via di gravi patologie: una situazione che riguarda 4.300 studenti. Per quello che riguarda l’istruzione domiciliare, nel 2025-2026 sono stati avviati 237 progetti, soprattutto a Bologna, Modena e Reggio Emilia.
Per contribuire al benessere degli studenti, sensibilizzandoli su sani stili di vita, sono stati avviati specifici progetti legati allo sport come “Sport e Salute”, che prevede la presenza di tutor durante le ore di educazione fisica nelle scuole primarie e d’infanzia, che visto la partecipazione delle scuole con otre 200 sezioni, o “Scuola attiva Kids”. Un altro progetto che ha permesso di vivere esperienze in maniera più completa è “Scuole aperte”, che ha ricevuto importanti fondi ministeriali.
Persiste il gap per le materie Stem (discipline legate a Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica) tra le ragazze e i ragazzi. Da alcune analisi, inoltre, è emerso che il 2% dei ragazzi ritiene di non poter essere un buon leader politico, mentre la percentuale delle ragazze che non si ritiene adeguata a ricoprire questo ruolo sale al 29%.
Il dibattito con un pensiero comune: “non lasciare indietro nessuno”
“La scuola non deve lasciare indietro nessuno: questa è l’idea condivisa da tutti. Serve, in primis, anche rispetto al tema delle fragilità scolastiche, sostenere le istituzioni comunali sui bisogni d’istruzione. Importante, poi, è l’aspetto dell’integrazione scolastica dei figli di famiglie straniere, così come quello dell’istruzione in età adulta”, ha sottolineato Fabrizio Castellari (Pd).
Per Elena Carletti (Pd) “destano preoccupazione i dati sui tempi di attesa per gli stranieri che vogliono accedere ai centri per l’istruzione degli adulti, situazione che rischia di compromettere i percorsi di integrazione”. Ha aggiunto sul decreto Valditara: “Il decreto prevede per il piano educativo individualizzato, documento che definisce il percorso educativo, didattico e di inclusione scolastica per gli alunni con disabilità, non possa essere rivisto annualmente ma solo se necessario, aspetto che va rivisto”.
“Quasi il 60% degli alunni senza cittadinanza italiana – ha rimarcato Valentina Castaldini (FI) – sono nati in Italia (in particolare alle primarie), un dato che preoccupa. Va sottolineato che la cittadinanza non coincide con il bisogno linguistico. Serve, quindi, avere un quadro chiaro sugli alunni che hanno effettivamente bisogno di un sostegno linguistico”. Ha aggiunto sui bisogni speciali: “È importante valorizzare le sperimentazioni virtuose, valutando le esigenze territorio per territorio”.
“La macchina scolastica ha bisogno del sostegno di tutti, a partire dal livello pubblico nazionale fino a quello locale, con particolare attenzione a tutti i territori, che hanno esigenze non sempre coincidenti. Penso anche al tema dei percorsi collegati ai disturbi specifici dell’apprendimento, come a quelli che necessitano del supporto dell’infermiere scolastico”, ha evidenziato Nicola Marcello (FdI). Ha concluso, poi, sul bullismo: “Penso a un problema di questi giorni, alla chat di studenti con minacce e insulti: serve intervenire subito”.
Per Ludovica Carla Ferrari (Pd) “serve reagire al calo demografico cogliendo l’occasione per affrontare il problema della carenza di risorse (e anche di personale), per migliorare il servizio”. Quindi, ha aggiunto: “Nella nostra scuola serve, prima di tutto, puntare sull’innovazione. Penso, in primis, al tema delle lingue, a partire dalle zone di periferia”.