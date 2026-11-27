Continuare a tenere alta l’asticella dell’istruzione in Emilia-Romagna, far sì che la scuola non lasci indietro nessuno e si combatta la dispersione scolastica lavorando in sinergia a livello istituzionale.

Fragilità e dispersione al centro

Continuare a tenere alta l’asticella dell’istruzione in Emilia-Romagna, far sì che la scuola non lasci indietro nessuno e si combatta la dispersione scolastica lavorando in sinergia a livello istituzionale.

Sono gli obiettivi emersi dalla relazione presentata dal direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale, Bruno E. Di Palma, nel corso della commissione Scuola presieduta da Maria Costi, con particolare riferimento ai bisogni educativi e alle fragilità scolastiche. Nell’analisi si è posto l’accento sul disagio giovanile e sulla pressione legata a modelli di perfezione e prestazione, richiamando la necessità di promuovere l’ascolto e il benessere.

I temi al centro dell’attenzione, infatti, sono le fragilità e la dispersione, che può essere sia esplicita, quando riguarda l’abbandono vero e proprio, sia implicita, quando i ragazzi e le ragazze arrivano a fine ciclo scolastico senza avere le competenze richieste.

“In Emilia-Romagna da questo punto di vista abbiamo una situazione meno impattante per via dell’avanguardia che abbiamo sempre registrato (Bologna è al primo posto per istruzione e formazione) ma non siamo esenti da questo fenomeno”, ha sottolineato Di Palma. Per valutare l’andamento delle scuole ci sono le prove Invalsi e i risultati dell’Emilia-Romagna sono oltre la media nazionale. Inoltre, sono stati investiti fondi PNRR per migliorarli ulteriormente.

“È importante affrontare i problemi dell’istruzione, a partire dal tema delle fragilità scolastiche. Per questo, serve, prima di tutto, rafforzare l’alleanza tra famiglie e scuola. Dobbiamo continuare a lavorare per garantire centralità, sia nelle politiche nazionali sia in quelle regionali, al sistema scuola”, ha sottolineato la presidente Costi. Che poi è intervenuta sugli interventi della Regione Emilia-Romagna nell’ambito della scuola: “Abbiamo investito sulle borse di studio, così come abbiamo garantito contributi per l’acquisto dei libri di testo. Inoltre, abbiamo destinato risorse al trasporto pubblico scolastico e si è rivolta particolare attenzione, con diversi progetti, al tema dell’inclusione degli studenti con disabilità. Continueremo a lavorare per abbattere la dispersione scolastica e per contrastare la povertà educativa”.