“Porte vinciane rotte, rischio alta marea”

Guasto alle porte vinciane. Resteranno aperte fino alla giornata di domani, sabato. Per la notte, chi è a rischio allagamento, è necessario si munisca di contromisure, come le paratie, per difendere la propria attività e la propria abitazione.

Il primo cittadino ha assicurato che i tecnici sono già stati allertati, durante la notte la situazione sarà monitorata e la ditta che effettuerà i lavori è prevista sul posto sabato mattina.

I picchi di marea stimati

Al momento non c’è un’allerta meteo che desti allarme, ma la situazione di Cesenatico prevede anche interventi a difesa del centro abitato in condizioni di particolare alta marea. Il picco dovrebbe presentarsi intorno alle 2 del mattino con un innalzamento del livello di circa mezzo metro sulla linea del medio mare. Un secondo picco di alta marea è stimato intorno alle 6.30 del mattino mentre quello con l’innalzamento più evidente, circa 60cm sul medio mare è stimato intorno alle 11.40 di sabato mattina.

I rimedi

Il primo strumento per tutelarsi è costituito dalle paratie, ma si raccomanda a chi è vicino al porto canale di riporre su piani rialzati gli oggetti che potrebbero rovinarsi a contatto con l’acqua. Nei giorni scorsi si era verificato un altro picco di marea, senza che ci fosse un’allerta meteo. Anche in quel caso le porte vinciane si sono chiuse per un breve periodo difendendo il centro abitato.