Cinquant’anni dopo i giorni trascorsi sui banchi di scuola, gli ex alunni della sezione B delle elementari di Sala si sono ritrovati per una rimpatriata speciale, capace di riportare indietro il tempo e riaccendere i ricordi.

Il ritrovo dopo mezzo secolo

A rendere ancora più emozionante la serata è stata la presenza della maestra Maride, la loro insegnante di quinta elementare, che gli ex alunni non incontravano da 45 anni. Un abbraccio atteso a lungo, che ha trasformato la cena in un’occasione di festa, emozione e nostalgia.

Tra aneddoti scolastici, vecchie fotografie, ricordi d’infanzia e risate, i protagonisti hanno ripercorso gli anni della scuola, ritrovando compagni con cui avevano condiviso un pezzo importante della loro crescita.

Un legame che il tempo non ha cancellato

Le strade della vita, in questi cinquant’anni, si sono divise, portando ciascuno verso esperienze e percorsi diversi. Ma quella sera, ritrovarsi insieme è bastato per riscoprire lo stesso spirito di allora e un affetto che il tempo non ha scalfito.

La rimpatriata si è conclusa con la promessa di non aspettare altri cinquant’anni per un nuovo incontro. Perché certi legami, nati tra i banchi di scuola, continuano ad accompagnare la vita anche quando il tempo passa.

I protagonisti della rimpatriata. Da sinistra, in alto: Italo Baiardi, Sante Ortolani, Mattias Getti, Massimiliano Presepi, Denis Moretti, William Spinelli e Sandro Alessandrini. In basso, da sinistra: la maestra Maride, Marco Degli Angeli, Marilena Rocchi, Silvia Bondi, Michela Paganelli e Nicola Zavagli.