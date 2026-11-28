Altri due feriti nell’incendio scoppiato nella notte di mercoledì a Bologna sono stati ricoverati negli ospedali della Romagna. Si tratta di una donna, trasferita all’ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna, e di un minorenne, accolto al Bufalini di Cesena. Restano gravi le condizioni dell’altro minorenne già ricoverato al Centro Grandi Ustionati cesenate.
Donna ricoverata in Rianimazione a Ravenna
La donna si trova nel reparto di Rianimazione dell’ospedale di Ravenna, in prognosi riservata. Per lei è previsto anche un percorso di sedute di ossigenoterapia iperbarica al Centro Iperbarico, trattamento utilizzato nei casi in cui sia necessario favorire l’ossigenazione dei tessuti.
Due minorenni al Bufalini e al Centro Grandi Ustionati
Un minorenne, che ha riportato ustioni severe ma circoscritte, è ricoverato nel reparto di Pediatria dell’ospedale Bufalini di Cesena. L’altro giovane, già preso in carico dal Centro Grandi Ustionati, resta in prognosi riservata.
Entrambi i pazienti minorenni sono seguiti dal gruppo multidisciplinare del Centro Grandi Ustionati pediatrico dell’ospedale cesenate, che si occupa della gestione e del trattamento delle ustioni in età pediatrica.