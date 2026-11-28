Ex Hotel Pino, il Pd sostiene il progetto: «Un’opportunità che restituisce valore alla città»

Il Partito Democratico di Cesenatico appoggia il progetto di trasformazione dell’ex Hotel Pino, l’immobile da tempo in stato di degrado che sarà recuperato dall’intervento privato. Secondo il partito, l’operazione non andrebbe giudicata solo per la riqualificazione dell’edificio, ma soprattutto per le opere pubbliche che ne deriveranno.

Le opere pubbliche previste

Il cuore dell’accordo, secondo il Pd, sono gli interventi su via Leonardo da Vinci, nel tratto tra la Biblioteca comunale e la rotonda di piazza Ubaldo Comandini. Sono previsti il rifacimento dei marciapiedi, il miglioramento del sistema fognario e il rinnovo dei sottoservizi. Opere che, nelle parole del partito, resteranno a disposizione di tutta la città.

Edilizia residenziale sociale

Alle opere sulla strada si aggiungono le risorse destinate ai programmi di edilizia residenziale sociale, indicate dal Pd come un ulteriore beneficio per la comunità.

La posizione del Partito Democratico

Il capogruppo Mario Drudi sostiene che l’intervento debba essere valutato per ciò che restituisce alla città:

«Il punto di partenza è un immobile che versava in condizioni di degrado, mentre il risultato sarà una riqualificazione che porterà benefici ben oltre il comparto interessato. È questo il senso della rigenerazione urbana: trasformare un intervento privato in un’opportunità di miglioramento collettivo».

Una lettura non parziale

La consigliera Greta Passanese invita a non fermarsi a una lettura parziale della trasformazione urbanistica: «È importante guardare al risultato complessivo dell’operazione e alla sua ricaduta sulla comunità».

Il consigliere Nardiello parla di concretezza: «Recuperare un’area degradata e ottenere opere pubbliche utili a tutti significa dare concretezza all’idea di una città che investe sul proprio futuro».

Per il partito, quindi, l’operazione è una scelta positiva per Cesenatico, capace di tenere insieme rigenerazione, qualità urbana e interesse pubblico.