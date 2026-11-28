Giuliano Volpe sarà a Cesena lunedì 30 novembre, alle ore 17, per presentare il suo nuovo libro Archeologia. Storia e metodi, paesaggi e persone, pubblicato da Editori Laterza. L’incontro si terrà nella Sala Proiezioni della Biblioteca Malatestiana, in piazza Maurizio Bufalini 1, con ingresso gratuito.

L’archeologo e docente dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro dialogherà con Claudio Venturelli. Previsto anche l’intervento dell’assessore alla Cultura Camillo Acerbi, che porterà il saluto dell’amministrazione comunale.

L’archeologia come chiave per leggere il presente

Il volume propone una riflessione sull’evoluzione dell’archeologia negli ultimi decenni, superando l’idea di una disciplina limitata allo studio di monumenti, reperti e civiltà antiche. Al centro del libro c’è invece un campo di ricerca più ampio, che attraversa l’intera storia umana – dalla preistoria fino all’età contemporanea – e mette in relazione le tracce materiali con paesaggi, ambienti e comunità.

Volpe ricostruisce strumenti e metodi dell’indagine archeologica: dalla stratigrafia alla tipologia, dall’iconografia alle tecnologie applicate alla ricerca, fino alle scienze naturali, all’archeometria e allo studio dei territori. Il tema, però, non resta confinato alla tecnica.

L’archeologia, nella prospettiva proposta dall’autore, riguarda anche le persone: quelle del passato, ricostruite attraverso le testimonianze lasciate nel terreno, e quelle di oggi, chiamate a riconoscere il patrimonio culturale come bene condiviso.

Patrimonio, comunità e nuove tecnologie

Nel libro trova spazio il tema dell’archeologia pubblica, intesa come rapporto diretto tra ricerca, tutela e partecipazione delle comunità. L’archeologo non viene descritto soltanto come uno specialista impegnato nell’interpretazione dei resti materiali, ma come una figura che deve saper rendere accessibile la conoscenza e favorire una maggiore consapevolezza collettiva sul patrimonio.

Anche le nuove tecnologie e l’intelligenza artificiale entrano in questo quadro: strumenti che, secondo l’impostazione del volume, possono sostenere ricerca e divulgazione se utilizzati al servizio della conoscenza e della partecipazione.

Il profilo dell’autore e la scheda del volume

Giuliano Volpe è professore ordinario di Archeologia all’Università di Bari, dove insegna Metodologia della ricerca archeologica e Archeologia pubblica. Insegna inoltre Metodologia della ricerca archeologica alla Scuola Archeologica Italiana di Atene. In passato è stato rettore dell’Università di Foggia, consigliere e presidente del Consiglio superiore per i Beni culturali e paesaggistici del MiBACT.

Archeologia. Storia e metodi, paesaggi e persone è pubblicato nella collana Biblioteca Universale Laterza. Il libro, uscito nel 2026, conta 248 pagine, ha ISBN 9788858160497 e un prezzo di copertina di 20 euro.

L’appuntamento alla Malatestiana sarà quindi un’occasione per discutere una disciplina che interroga il passato, ma che può offrire strumenti utili anche per comprendere il presente e immaginare il futuro.