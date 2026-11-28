Arrivano alla spicciolata, chi a piedi, chi in bicicletta, chi in monopattino. Alcuni portano il tappetino sottobraccio. È venerdì, intorno all’ora di pranzo, mentre il mercato cittadino sta terminando la sua attività. Una cinquantina di uomini si ritrovano nel parchetto pubblico all’angolo tra via della Libertà e viale Milano, a Cesenatico, per la preghiera islamica.

Teli, tappetini e il richiamo alla preghiera

Un appuntamento che, stando a quanto riferiscono alcuni ambulanti del mercato, si ripete da diverso tempo. I partecipanti stendono grandi teli di plastica sul terreno, montano alcune tende per delimitare lo spazio e sistemano i tappetini. Poi risuona l’adhān, il richiamo alla preghiera islamica, che precede l’inizio del rito.

Sono circa cinquanta le persone presenti, tutti uomini, che si ritrovano nell’area verde pubblica per il momento di preghiera di metà giornata.

Nessuna autorizzazione comunale, ma il preavviso al Questore

Ma per il ritrovo è stata presentata una richiesta di autorizzazione al Comune? Il primo cittadino Matteo Gozzoli spiega che non risulta alcuna comunicazione e che, per questo tipo di attività, non è prevista una concessione di suolo pubblico. È però necessario il preavviso al Questore almeno tre giorni prima, secondo quanto previsto per le riunioni pubbliche.

“Per grandi manifestazioni, come il Ramadan hanno chiesto l’autorizzazione. Per questo caso non mi risulta, ma verificherò con gli uffici competenti. Si tratta infatti di un momento di preghiera e, se sono rispettosi dell’ambiente, non vedo controindicazioni”, spiega Gozzoli.

La comunità islamica, intanto, sta cercando luoghi dove poter svolgere le proprie preghiere.