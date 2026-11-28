Prevenzione contro mareggiate e allagamenti invernali: una mattinata di impegno condiviso tra Croce Rossa e Protezione Civile per mettere in sicurezza il territorio.

Una squadra affiatata per guardare all’inverno con maggiore tranquillità. Una delegazione di volontari della Croce Rossa di Cesenatico ha affiancato i volontari della Protezione Civile di Forlì per realizzare duemila sacchi di sabbia, uno strumento fondamentale di prevenzione in vista di possibili ondate di maltempo.

La stagione fredda è lunga e le criticità meteorologiche – spesso improvvise e senza grandi preavvisi – richiedono prontezza. Disporre di scorte già pronte aiuta a contenere e ridurre i danni legati a mareggiate o allagamenti improvvisi, proteggendo le aree più esposte del territorio.

La tabella di marcia della mattinata

Le operazioni sono scattate intorno alle 8:30 del mattino. Sul campo sono state allestite due postazioni operative dotate di macchinari per la movimentazione della sabbia, affiancate da catene di volontari impegnate nell’insaccamento e nella sistemazione dei sacchi di iuta sui bancali, pronti per la fase di confezionamento e stoccaggio.

Il lavoro si è concluso intorno alle 12:00, con il pieno raggiungimento dell’obiettivo fissato: 2.000 sacchi di sabbia preparati in poche ore grazie alla collaborazione tra le due realtà del volontariato.