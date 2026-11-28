Per l’edizione 2027 sono confermati i due percorso storici su strada : Il Percorso Lungo , la sfida più impegnativa, con le grandi salite che hanno costruito la leggenda della Nove Colli; Il Percorso Medio, pensato per chi vuole vivere la Nove Colli su una distanza più contenuta. Le salite simbolo non mancano mai con il testa il Barbotto, un luogo che ha fatto la storia di questa corsa. Entrambi i percorsi partono e arrivano a Cesenatico e possono contare sull’organizzazione d’eccellenza che è il marchio di fabbrica di questo evento : ristori, assistenza, sicurezza e il mitologico Pasta Party all’arrivo; Il Percorso Gravel, che torna per il quarto anno consecutivo consolidando la propria presenza all’interno della manifestazione. Per il 2027 è stato progettato un tracciato aggiornato e rinnovato di circa 100 chilometri attraverso un’esperienza diversa rispetto ai percorsi tradizionali su strada che integra all’interno della tradizione un settore in continua evoluzione.

Nuovo sito, anche contenuti storici sulla Granfondo

Nove Colli ha inaugurato il suo nuovo sito ufficiale, completamente rinnovato nella grafica e nell’organizzazione dei contenuti. Un sito più moderno, intuitivo e facilmente consultabile anche da smartphone. Questo nuovo spazio digitale è ricco di informazioni dedicate alla 56ª edizione, ed è in costante aggiornamento. Ci sono sezioni specifiche dedicate ai percorsi su strada e Gravel, con mappe, altimetrie e dettagli tecnici. Si può consultare anche una sezione dedicata alle modalità di iscrizione, alle quote e alle informazioni pratiche, oltre a numerosi suggerimenti per organizzare il soggiorno a Cesenatico nei giorni della corsa. Trovano spazio anche aneddoti storici sulla Nove Colli, approfondimenti sulla Mini Nove Colli e su tutte le iniziative collaterali.