Il touch rugby del Cesena Rugby: sport amatoriale, misto e sociale per adulti dai 18 anni in su
C’è un momento della giornata in cui il campo cambia volto. I bambini sono tornati a casa, i ragazzi hanno finito l’allenamento, le luci si accendono e arrivano gli adulti. Qualcuno direttamente dal lavoro, qualcuno dopo una giornata piena, qualcuno con la voglia semplice di rimettersi in movimento. C’è chi ha già conosciuto il rugby e chi non ha mai preso in mano una palla ovale. C’è chi cerca attività fisica, chi cerca socialità, chi cerca un gruppo, chi cerca un’ora buona da restituire a sé stesso.
Non cercano classifiche da scalare o applausi da conquistare. Cercano un pallone, un campo, un sorriso, una squadra. Cercano il piacere semplice di giocare.
Al Cesena Rugby, il touch rugby racconta una parte speciale della società: quella rivolta agli adulti, uomini e donne dai 18 anni in su, in un’attività amatoriale, mista e sociale. È un modo diverso di vivere la palla ovale, accessibile e coinvolgente, dove il rugby conserva i suoi valori più profondi ma cambia forma, ritmo e intensità.
Il touch rugby è una disciplina senza placcaggio, basata sul tocco, sul movimento, sul passaggio, sulla collaborazione e sulla capacità di stare dentro il gioco insieme agli altri. Non serve essere ex atleti. Non serve aver giocato a rugby da giovani. Non serve conoscere ogni regola prima di iniziare. Serve soprattutto la voglia di partecipare, di muoversi, di divertirsi e di condividere un’esperienza sportiva in un ambiente accogliente.
Questo è forse il suo valore più grande: il touch abbassa le barriere. Permette a persone con età, storie, esperienze e livelli diversi di entrare nello stesso campo. Uomini e donne giocano insieme. Chi è più allenato e chi riparte dopo anni di sedentarietà possono trovare uno spazio comune. Chi conosce il rugby può ritrovarlo in una forma nuova; chi non lo conosce può avvicinarsi senza paura.
In un tempo in cui la vita adulta è spesso fatta di corse, impegni, lavoro, famiglia, pensieri e poco spazio per sé, il touch rugby offre qualcosa di semplice e prezioso: un appuntamento con il benessere. Non solo fisico, ma anche mentale e relazionale.
Perché muoversi fa bene, ma muoversi insieme fa ancora meglio.
Da adulti ci si dimentica spesso di avere ancora bisogno di giocare. Si pensa che il gioco appartenga all’infanzia, che il campo sia un luogo per bambini e ragazzi, che certe esperienze non siano più per noi. Il touch rugby ribalta questa idea con leggerezza: non è mai tardi per correre dietro a un pallone, per ridere di un passaggio sbagliato, per chiamare un compagno, per sentirsi parte di una squadra.
E proprio la parola “squadra” torna al centro. Anche da adulti, forse soprattutto da adulti, c’è bisogno di luoghi in cui sentirsi accolti senza dover dimostrare qualcosa a tutti i costi. Il campo diventa uno spazio libero e pulito, dove le differenze non separano ma arricchiscono. Ognuno porta la propria storia, il proprio passo, il proprio modo di stare nel gioco. E il gruppo diventa il punto d’incontro.
Il touch rugby non è soltanto una versione più leggera del rugby. È una forma sociale della stessa cultura. Conserva il sostegno, il rispetto, la lealtà, l’amicizia, il terzo tempo, il piacere di condividere fatica e sorrisi. Toglie il placcaggio, ma non toglie il cuore del rugby. Anzi, lo rende visibile in una forma immediata: il pallone si passa, lo spazio si cerca insieme, l’azione funziona solo se ci si guarda, ci si ascolta, ci si sostiene.
In una comunità sportiva che coinvolge oltre 250 persone tra tesserati, atleti, tecnici, dirigenti, volontari e staff, il touch rappresenta una porta aperta sull’età adulta. Dopo aver accompagnato i bambini nella scoperta del gioco e gli adolescenti nel cammino della responsabilità, il Cesena Rugby continua a proporre il campo come luogo di relazione, salute e appartenenza. Perché la cultura della squadra non appartiene a una sola età.
C’è qualcosa di profondamente bello in un club che non si limita a formare giovani atleti, ma sceglie di essere una casa sportiva anche per gli adulti. Una società dilettantistica radicata nel territorio vive quando riesce a creare legami, quando diventa punto di ritrovo, quando permette alle persone di conoscersi, partecipare e sentirsi parte di qualcosa. Il touch rugby va esattamente in questa direzione.
Per molti adulti, il primo passo è il più difficile. Si pensa di non essere abbastanza in forma, di non avere più l’età, di non conoscere nessuno, di non saper giocare. Poi si entra in campo e si scopre che non serve partire perfetti. Serve partire. Come nel rugby dei bambini, anche qui si può sbagliare, ridere, riprovare. Come nel settore giovanile, anche qui si impara che la squadra aiuta a restare dentro il gioco.
Dopo l’infanzia e l’adolescenza, la palla ovale continua il suo viaggio. Cambia ritmo, cambia intensità, ma non cambia significato. Anche da adulti si può avere bisogno di una squadra, di un campo illuminato, di un passaggio ricevuto al momento giusto. Anche da adulti si può scoprire che il gioco non è tempo perso, ma tempo ritrovato.
Al Cesena Rugby, il touch ricorda una cosa semplice: non è mai tardi per giocare, non è mai tardi per muoversi, non è mai tardi per sentirsi parte di qualcosa. Perché certe mete non si segnano solo correndo verso una linea. A volte si segnano tornando in campo, insieme agli altri, e riscoprendo il piacere di far parte di una squadra.
Vieni a provare. Porta la curiosità, al resto pensiamo noi.
Perché il rugby si può raccontare.
Ma per innamorarsene, bisogna viverlo.
Per informazioni e iscrizioni:
info@cesenarugby.it tel. 333 3696838 | 324 8836045
oppure puoi passare al Centro sportivo di via Montefiore 915 – Cesena.
Per informazioni e iscrizioni: info@cesenarugby.it oppure 333 3696838 oppure 324 8836045 oppure al Centro sportivo di via Montefiore 915 – Cesena.