Il touch rugby del Cesena Rugby: sport amatoriale, misto e sociale per adulti dai 18 anni in su

C’è un momento della giornata in cui il campo cambia volto. I bambini sono tornati a casa, i ragazzi hanno finito l’allenamento, le luci si accendono e arrivano gli adulti. Qualcuno direttamente dal lavoro, qualcuno dopo una giornata piena, qualcuno con la voglia semplice di rimettersi in movimento. C’è chi ha già conosciuto il rugby e chi non ha mai preso in mano una palla ovale. C’è chi cerca attività fisica, chi cerca socialità, chi cerca un gruppo, chi cerca un’ora buona da restituire a sé stesso.

Non cercano classifiche da scalare o applausi da conquistare. Cercano un pallone, un campo, un sorriso, una squadra. Cercano il piacere semplice di giocare.

Al Cesena Rugby, il touch rugby racconta una parte speciale della società: quella rivolta agli adulti, uomini e donne dai 18 anni in su, in un’attività amatoriale, mista e sociale. È un modo diverso di vivere la palla ovale, accessibile e coinvolgente, dove il rugby conserva i suoi valori più profondi ma cambia forma, ritmo e intensità.

Il touch rugby è una disciplina senza placcaggio, basata sul tocco, sul movimento, sul passaggio, sulla collaborazione e sulla capacità di stare dentro il gioco insieme agli altri. Non serve essere ex atleti. Non serve aver giocato a rugby da giovani. Non serve conoscere ogni regola prima di iniziare. Serve soprattutto la voglia di partecipare, di muoversi, di divertirsi e di condividere un’esperienza sportiva in un ambiente accogliente.

Questo è forse il suo valore più grande: il touch abbassa le barriere. Permette a persone con età, storie, esperienze e livelli diversi di entrare nello stesso campo. Uomini e donne giocano insieme. Chi è più allenato e chi riparte dopo anni di sedentarietà possono trovare uno spazio comune. Chi conosce il rugby può ritrovarlo in una forma nuova; chi non lo conosce può avvicinarsi senza paura.