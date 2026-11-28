Individuato il gestore del servizio

Piccoli passi avanti per il dormitorio dell’ex convento Cappuccini: è stata infatti individuata la Papa Giovanni XXIII per la gestione del servizio. Si stanno tuttavia cercando ancora persone, al suo interno, che possano garantire presenza e continuità al servizio; per questo sono incerti i tempi di avvio.

Lo sviluppo della vicenda si inserisce all’interno di un quadro più ampio, già descritto anche dal primo cittadino di Cesenatico, e che da un lato deve far fronte alle esigenze di chi è in difficoltà a fronte anche della stagione invernale che incombe, e dall’altra alla ricerca di partner che possano supportare i servizi, come ad esempio la stazione di posta.