“Vorremmo con tutto il cuore non dover pregare in questo luogo”. Dopo la notizia del ritrovo settimanale per la preghiera islamica nel parchetto tra via della Libertà e viale Milano, la comunità musulmana che vive a Cesenatico interviene con un messaggio rivolto ai cittadini, spiegando le ragioni che l’hanno portata a utilizzare temporaneamente lo spazio pubblico.
I fedeli raccontano di essere da tempo alla ricerca di un luogo dove potersi riunire e pregare, ma di incontrare difficoltà nel trovare una sede. Anche quando individuano un locale che potrebbe essere adatto, spiegano, la possibilità di utilizzarlo viene meno per il mancato consenso dei proprietari o dei condomini.
“Trovare uno spazio si sta rivelando davvero difficile”
Nel messaggio, la comunità sottolinea di essere composta da lavoratori e famiglie, senza le disponibilità economiche necessarie per acquistare un terreno o un immobile di grandi dimensioni.
La preghiera nel parchetto, spiegano, è quindi “una soluzione temporanea e limitata al tempo strettamente necessario per svolgere il rito religioso, circa 30 minuti”.
I musulmani rivolgono anche le proprie “scuse a chi potrebbe sentirsi disturbato dalla presenza nel parco”, ringraziando per la comprensione e assicurando che l’obiettivo è trovare quanto prima una sede dignitosa per la comunità.
Informato anche il Comune di Cesenatico
Nel messaggio i fedeli affermano di aver già informato il Comune della situazione, nella speranza che possa essere individuata una soluzione.mpagnano da tempo la ricerca di una sede.