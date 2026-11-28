Sì al miglioramento di servizi comunali e qualità della vita

Cesenatico Civica esprime voto favorevole all’ultima variazione del bilancio 2026-2028, riconoscendo l’importanza degli interventi previsti e delle risorse destinate a sostenere i servizi comunali e a migliorare la qualità della città.

Tra gli aspetti più significativi della variazione figurano le risorse necessarie al rinnovo del contratto collettivo nazionale dei dipendenti degli enti locali e l’incremento del fondo per la produttività. Un investimento importante per valorizzare il personale comunale, il cui lavoro quotidiano rappresenta un elemento fondamentale per garantire servizi efficienti ai cittadini.

Particolare attenzione è riservata alle risorse destinate alla manutenzione e alla riqualificazione della città: 132.000 euro per la manutenzione straordinaria delle strade, 200.000 euro per la pista ciclabile di Cannucceto e 150.000 euro per gli impianti sportivi.

A questi interventi si aggiungono gli stanziamenti per il verde pubblico e per le Porte Vinciane, importanti per la qualità ambientale, la gestione degli effetti negativi prodotti dal cambiamento climatico e per la sicurezza del porto.