Sì al miglioramento di servizi comunali e qualità della vita
Cesenatico Civica esprime voto favorevole all’ultima variazione del bilancio 2026-2028, riconoscendo l’importanza degli interventi previsti e delle risorse destinate a sostenere i servizi comunali e a migliorare la qualità della città.
Tra gli aspetti più significativi della variazione figurano le risorse necessarie al rinnovo del contratto collettivo nazionale dei dipendenti degli enti locali e l’incremento del fondo per la produttività. Un investimento importante per valorizzare il personale comunale, il cui lavoro quotidiano rappresenta un elemento fondamentale per garantire servizi efficienti ai cittadini.
Particolare attenzione è riservata alle risorse destinate alla manutenzione e alla riqualificazione della città: 132.000 euro per la manutenzione straordinaria delle strade, 200.000 euro per la pista ciclabile di Cannucceto e 150.000 euro per gli impianti sportivi.
A questi interventi si aggiungono gli stanziamenti per il verde pubblico e per le Porte Vinciane, importanti per la qualità ambientale, la gestione degli effetti negativi prodotti dal cambiamento climatico e per la sicurezza del porto.
Un sì convinto per contribuire al futuro di Cesenatico
Resta naturalmente l’attenzione al quadro finanziario generale. La riduzione del Fondo di solidarietà comunale per circa 140.000 euro costituisce una criticità, perché comporta una minore disponibilità di risorse per il Comune, in una fase in cui i costi energetici e quelli dei servizi continuano a pesare sui bilanci pubblici.
In questo contesto, Cesenatico Civica riconosce il lavoro svolto dagli uffici e dall’Amministrazione nel reperire e utilizzare le risorse disponibili, mantenendo l’attenzione sui servizi e sugli investimenti.
Il voto favorevole del gruppo nasce dalla convinzione che le risorse pubbliche debbano essere indirizzate prioritariamente alle esigenze della comunità. Sostenere i servizi per le famiglie, valorizzare il personale, curare il patrimonio cittadino e investire nella sicurezza e nella qualità degli spazi pubblici significa contribuire concretamente al futuro di Cesenatico.