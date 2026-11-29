Il 1° gennaio, “Buon Anno Gatteo” in Piazza Vesi



Il primo giorno dell’anno si festeggia in Piazza Vesi a partire dalle 15.00, con l’appuntamento più importante delle festività. Ad aprire il pomeriggio è il liscio romagnolo di Moreno Il Biondo e dell’Orchestra Grande Evento, ideale per scaldare l’atmosfera e far ballare la piazza. Poi tocca ai Different Soul, giovanissima band rock italiana in cui suonano solo ragazzi sotto i 14 anni.

Il gran finale è affidato a Paolo Belli e alla sua Big Band, con un concerto in cui musica, canzoni e parole si intrecciano e rendono protagonista il suo pubblico, una platea di tutte le età che non ha mai mancato di dimostrare al cantante emiliano affetto e stima nel corso di una carriera di oltre 35 anni. A presentare il pomeriggio ci sono Marco Corona e Fabio Caldari. Per i più piccoli tornano i Giochi di una volta di Fiorenzo Montalti, mentre gli stand gastronomici sono curati dalle associazioni Uniti per Gatteo, Centro Auser Giulio Cesare e “Castello e dintorni”.

Alla Biblioteca Ceccarelli, un Natale pensato per i bambini



Ai più piccoli è dedicato “Natale insieme… alla Ceccarelli”, il programma organizzato dalla Biblioteca comunale. Si comincia giovedì 10 dicembre alle 16.30 con “Tappi, scatole e nastrini: Natale fatto dai bambini!”, un laboratorio creativo per bambini dai 3 ai 6 anni realizzato con l’Associazione Gatteo Beat, che viene riproposto giovedì 17 dicembre, sempre alle 16.30, per bambine e bambini dai 7 ai 10 anni. Sabato 19 dicembre alle 10.00 i Lettori Volontari della Ceccarelli propongono letture ad alta voce a tema natalizio, consigliate dai 3 anni in su.

Martedì 29 dicembre alle 16.00 Progetto GG porta in scena “Pinocchio. Vita e imprese di un burattino”, spettacolo di teatro di figura per tutta la famiglia in cui Francesca Grisenti rilegge il capolavoro di Collodi accompagnata dalle musiche e dalle canzoni del cantautore Davide Zilli. Martedì 5 gennaio, sempre alle 16.00, è la volta della Tombola della Befana, con premi per bambini dai 5 agli 11 anni. Entrambi i pomeriggi si chiudono con una merenda per tutti.

Le attività sono gratuite; per i laboratori e per la tombola la prenotazione è obbligatoria al numero 0541 932377.

Durante le feste la Biblioteca apre straordinariamente anche la mostra “Sulla via delle origini”: domenica 3 gennaio le archeologhe della Coop Koiné guidano due visite gratuite, alle 9.30 e alle 10.30, seguite da un piccolo aperitivo. Anche in questo caso è necessario prenotare.