Gatteo si prepara al Natale. Dal 29 novembre al 10 gennaio il territorio comunale si riempie di appuntamenti: concerti, spettacoli per famiglie, letture e teatro, laboratori creativi, passeggiate tra i presepi e il presepe artistico animato di Gatteo Mare, che quest’anno è dedicato a San Francesco nell’ottocentesimo anniversario della morte. Sono sei settimane di festa che toccano tutte le frazioni, da Sant’Angelo a Gatteo Mare.
Il programma è promosso dall’Amministrazione comunale insieme alle associazioni del territorio, con il contributo della BCC Romagnolo – Credito Cooperativo Romagnolo. L’idea è quella di un Natale vissuto insieme, in piazza e nei luoghi della comunità, con proposte pensate per tutte le età.
Il via il 29 novembre a Sant’Angelo
Le celebrazioni natalizie prendono il via domenica 29 novembre a Sant’Angelo di Gatteo con la tradizionale festa “Il Natale si accende a Sant’Angelo”, a partire dalle ore 15.30 in Piazza Fracassi.
Il pomeriggio di festa si apre con IRENE CONTADINI in “IRINA”, uno spettacolo di clown poetico e danza. La scena è pronta, con fiori, fondale, scarpette e tutù, ma quello che accade è tutt’altro che ordinario. Con armonia ed eleganza Irina interpreta Čajkovskij in un’opera del tutto singolare, dove il rigore del mestiere di ballerina incontra la stravaganza di una donna fuori dalle righe. Per i più piccoli, ma non solo, ci sono i GIOCHI DI UNA VOLTA DI FIORENZO MONTALTI. Dalle 16.30 circa spazio alla musica con MIRKO CASADEI e la POPULAR FOLK ORCHESTRA in “AMICO SOLE”, lo spettacolo del tour 2026 che festeggia i cinquant’anni della canzone portata al successo da Raoul Casadei nel 1976. È una festa per tutte le generazioni, con i grandi successi Casadei, da “Romagna mia” a “Ciao mare”, da “La mazurka di periferia” a “Simpatia”, riarrangiati con un sound fresco e suonati rigorosamente dal vivo. Mirko porta nelle piazze italiane la tradizione del liscio e si prepara a festeggiare il centenario, seguendo le orme dell’Orchestra fondata nel 1928 dal prozio Secondo Casadei.
Momento clou del pomeriggio è l’accensione del grande albero di Natale, che illumina e riscalda l’atmosfera della piazza. Non mancano i ricchi ristori: le Associazioni Vitainsieme, Centro Auser Giulio Cesare e Uniti per Gatteo offrono ai partecipanti vin brulé, cantarelle, piadina e prosciutto.
L’evento segna l’accensione delle luminarie su tutto il territorio comunale.
Il 1° gennaio, “Buon Anno Gatteo” in Piazza Vesi
Il primo giorno dell’anno si festeggia in Piazza Vesi a partire dalle 15.00, con l’appuntamento più importante delle festività. Ad aprire il pomeriggio è il liscio romagnolo di Moreno Il Biondo e dell’Orchestra Grande Evento, ideale per scaldare l’atmosfera e far ballare la piazza. Poi tocca ai Different Soul, giovanissima band rock italiana in cui suonano solo ragazzi sotto i 14 anni.
Il gran finale è affidato a Paolo Belli e alla sua Big Band, con un concerto in cui musica, canzoni e parole si intrecciano e rendono protagonista il suo pubblico, una platea di tutte le età che non ha mai mancato di dimostrare al cantante emiliano affetto e stima nel corso di una carriera di oltre 35 anni. A presentare il pomeriggio ci sono Marco Corona e Fabio Caldari. Per i più piccoli tornano i Giochi di una volta di Fiorenzo Montalti, mentre gli stand gastronomici sono curati dalle associazioni Uniti per Gatteo, Centro Auser Giulio Cesare e “Castello e dintorni”.
Alla Biblioteca Ceccarelli, un Natale pensato per i bambini
Ai più piccoli è dedicato “Natale insieme… alla Ceccarelli”, il programma organizzato dalla Biblioteca comunale. Si comincia giovedì 10 dicembre alle 16.30 con “Tappi, scatole e nastrini: Natale fatto dai bambini!”, un laboratorio creativo per bambini dai 3 ai 6 anni realizzato con l’Associazione Gatteo Beat, che viene riproposto giovedì 17 dicembre, sempre alle 16.30, per bambine e bambini dai 7 ai 10 anni. Sabato 19 dicembre alle 10.00 i Lettori Volontari della Ceccarelli propongono letture ad alta voce a tema natalizio, consigliate dai 3 anni in su.
Martedì 29 dicembre alle 16.00 Progetto GG porta in scena “Pinocchio. Vita e imprese di un burattino”, spettacolo di teatro di figura per tutta la famiglia in cui Francesca Grisenti rilegge il capolavoro di Collodi accompagnata dalle musiche e dalle canzoni del cantautore Davide Zilli. Martedì 5 gennaio, sempre alle 16.00, è la volta della Tombola della Befana, con premi per bambini dai 5 agli 11 anni. Entrambi i pomeriggi si chiudono con una merenda per tutti.
Le attività sono gratuite; per i laboratori e per la tombola la prenotazione è obbligatoria al numero 0541 932377.
Durante le feste la Biblioteca apre straordinariamente anche la mostra “Sulla via delle origini”: domenica 3 gennaio le archeologhe della Coop Koiné guidano due visite gratuite, alle 9.30 e alle 10.30, seguite da un piccolo aperitivo. Anche in questo caso è necessario prenotare.
Le proposte delle associazioni
Il calendario si arricchisce grazie alle associazioni del territorio. Lunedì 7 dicembre alle 20.00 l’Associazione Gatteo Beat, insieme al gruppo “La Ligàza”, propone “In cammino per i presepi”: una passeggiata serale che parte dall’Oratorio San Rocco, si ferma in Piazza Vesi per i canti di Natale sotto l’albero illuminato e si conclude nei giardini dell’Istituto Don Ghinelli. Il giorno dopo, martedì 8 dicembre dalle 14.30, sempre in Piazza Vesi, Gatteo Beat organizza “Aspettando Natale“: i bambini possono scrivere e spedire la letterina con l’aiuto degli Elfi di Babbo Natale e poi salire sul Trenino Natalino per un giro nel centro storico, accompagnati dai canti del Coro Galli di Rimini.
Sabato 12 dicembre è una giornata speciale per Gatteo Mare: alle 17.00 in Piazza della Libertà si inaugura il presepe artistico animato della famiglia Fantini, “La Romagna nel presepe a 800 anni dalla morte di Francesco d’Assisi“, dedicato al Santo Patrono d’Italia nell’anno giubilare francescano. Dopo l’inaugurazione le associazioni Uniti per Gatteo – curatrice dell’evento – insieme al Centro Ricreativo Auser Giulio Cesare e a Telemaco OdV offrono cantarelle a tutti. La sera stessa, alle 20.30, la Sala Parrocchiale di Sant’Angelo ospita “In tutte le forme”, il recital degli allievi della CTM Academy – Scuola di Canto, Teatro e Musica di Gatteo, in collaborazione con l’Associazione VAR Ragazzi; l’ingresso è a offerta libera e il ricavato sostiene l’adozione a distanza.
All’Oratorio San Rocco sono in programma due pomeriggi alle 17.00. Domenica 13 dicembre l’Associazione Italia Nostra, sezione vallate Uso e Rubicone presenta “Fiabe musicali della tradizione popolare italiana”, in cui voce narrante, soprano e chitarre raccontano tre fiabe a metà tra teatro e concerto, seguite dal tradizionale brindisi augurale.
Domenica 27 dicembre Francesco Gobbi porta in scena “…E adesso siamo cosa!?”, un viaggio ironico e un po’ nostalgico tra le sottoculture giovanili romagnole dagli anni ’70 agli anni ’90, fatto di musica, costumi e aneddoti.
Dal 9 al 23 dicembre, infine, l’Istituto Don Ghinelli allestisce il Mercatino di Natale con gli oggetti realizzati dagli ospiti dell’Istituto, aperto tutti i giorni dalle 9.30 alle 16.30.
Luminarie e presepi
Con l’accensione del 29 novembre, le luci di Natale arrivano in tutto il territorio. Al centro degli allestimenti ci sono tre grandi alberi in ferro illuminati a LED, avvolti da decine di fili e da tantissimi piccoli punti luce intermittenti, collocati in Piazza Vesi a Gatteo, in Piazza Fracassi a Sant’Angelo e in Piazza della Libertà a Gatteo Mare. È una scelta che l’Amministrazione porta avanti da anni per rispettare l’ambiente senza rinunciare alla magia delle feste. Nel parco di Fiumicino, invece, ad accendersi sarà un albero vero. A Gatteo Mare tornano anche le parole di “Romagna mia” lungo Via Giulio Cesare: le luminarie sono di nuovo al loro posto dopo un importante intervento di manutenzione che ne aveva richiesto lo smontaggio.
Il presepe artistico animato della famiglia Fantini resta visitabile in Piazza della Libertà a Gatteo Mare dal 12 dicembre al 10 gennaio, tutti i giorni dalle 15.00 alle 18.30; nei festivi, nei prefestivi e il lunedì apre anche al mattino, dalle 9.00 alle 12.00.
Dal 9 dicembre al 6 gennaio, invece, il giardino dell’Istituto Don Ghinelli ospita il “Cammino dei presepi”, visitabile tutti i giorni dalle 9.00 alle 21.00.
Le dichiarazioni
“Il Natale di Gatteo – dichiara il Sindaco Roberto Pari – offre sei settimane di eventi diffusi per tutte le età, dalle luci ai presepi, dalla grande musica in piazza agli spettacoli per famiglie. Vogliamo che sia un Natale di comunità, fatto di convivialità, vicinanza e festa. I due grandi appuntamenti del 29 novembre e del 1° gennaio, con artisti come Mirko Casadei e Paolo Belli, sono anche un’importante occasione di promozione turistica per valorizzare la Romagna nella stagione invernale.”
“I bambini sono il cuore delle festività – sottolinea l’Assessora alla Cultura Stefania Bolognesi – e per loro abbiamo costruito un programma ricco, che va dai laboratori al teatro di figura fino alla Tombola della Befana. La Biblioteca resta il fulcro della nostra azione culturale, ma gli eventi diffusi ci permettono di abbracciare tutto il territorio, da Sant’Angelo a Gatteo Mare. Un ringraziamento speciale va alle associazioni: è grazie alla loro collaborazione e dedizione che il cartellone è così ricco e partecipato.”
Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito, salvo dove diversamente indicato.