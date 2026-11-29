Life torna in edicola dopo vent’anni, e la storia passa anche da Cesenatico

Per due decenni Life è stata soprattutto un nome nella memoria dei lettori più anziani e nei cataloghi delle biblioteche. Adesso la storica rivista di fotogiornalismo riprende le pubblicazioni, e nel racconto del suo ritorno c’è spazio per un fotografo nato in Romagna che la copertina l’ha conquistata davvero.

Un marchio che ha fatto la storia della fotografia

Life nacque nel 1936 per iniziativa di Henry Luce, il fondatore di Time. Il suo modo di raccontare il Novecento per immagini ha segnato generazioni di reporter. Il nuovo progetto torna in stampa come rivista trimestrale, affiancata da un sito, da una presenza sui social, da video brevi, documentari ed eventi.

Data, prezzo e formato

Il primo numero si intitola “Where Are We Now?” e riparte il 23 novembre 2026, esattamente novant’anni dopo il primo numero. Il prezzo di copertina è di 45 dollari, una cifra che dice molto sulla scommessa editoriale. Per la nuova proprietà, la Kloss, è un azzardo, visto il momento critico per i media, molto lontano dall’epoca d’oro di metà Novecento.

Chi c’è dietro il rilancio

La rinascita passa attraverso la holding che fa capo alla top model Karlie Kloss e al marito Joshua Kushner, che hanno acquistato i diritti per la distribuzione cartacea e digitale. La cifra non è stata rivelata.

Arnaldo Magnani, primo fotografo italiano a finire in copertina nel primo numero del secolo

Il nome che dà senso a questo ritorno, per chi vive in Romagna, è quello di Arnaldo Magnani. Partito per l’America nei primi anni Sessanta, fece mille mestieri prima di scoprire la sua vera vocazione. Con una macchina fotografica in mano ha costruito una lunga carriera, che l’ha portato a immortalare e a diventare amico di molti protagonisti dello spettacolo internazionale, da Jack Nicholson a Sylvester Stallone.

Il momento più alto arriva nel gennaio 2000. Magnani è stato il primo fotografo italiano della storia a conquistare la prestigiosa copertina di Life, con l’ultima foto scattata a John Fitzgerald Kennedy junior. Nel 2010, a New York, ricevette anche il Grant Paparazzi Award, considerato l’Oscar dei paparazzi.

Dal Cafè degli Artisti al mito di Hollywood

Il legame con la Romagna non si è mai spezzato. Nel 1975 Andy Warhol gli suggerì di aprire, nella sua Cesenatico, un locale in stile newyorkese. Nacque così il Cafè degli Artisti, oggi gestito dal figlio Mario. Alle sue pareti e sul soffitto ci sono scatti, ma anche cimeli dedicati dagli amici più cari: i guantoni di Muhammad Ali, le chitarre di Bruce Springsteen e B.B. King.

Magnani è morto nel 2018, a 81 anni.

Un ritorno che guarda al presente

Il rilancio di Life è una scommessa sul valore della fotografia in un’epoca di schermi e immagini usa e getta. Il nuovo formato, più raro e più costoso, cambia le regole del gioco rispetto alle edicole di massa del passato. Per i fotoreporter, però, la lezione resta la stessa: una storia si racconta bene quando chi la fotografa ci è stato davvero.

Fonti