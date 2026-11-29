Cesenatico, la Rocca Malatestiana potrebbe tornare a farsi vedere: il progetto tra virtuale e reale

Per sessant’anni la Rocca Malatestiana di Cesenatico è stata un vuoto nello skyline della città. Distrutta nel 1944, quando i tedeschi la abbatterono durante la ritirata, ha lasciato al porto leonardesco la responsabilità di raccontare da solo una storia di difesa e commercio che aveva avuto una sentinella, oggi scomparsa. Adesso, però, quel vuoto è al centro di uno studio che prova a riempirlo, non con una copia fedele di pietra e mattoni, ne sono rimasti purtroppo pochi, ma con qualcosa di più sottile: una restituzione a metà tra il reale e il virtuale.

Una sentinella del porto

La Rocca sorvegliava l’ingresso di quel porto che Leonardo da Vinci aveva disegnato per Cesenatico, e per decenni ha fatto parte del suo paesaggio. La sua scomparsa ha lasciato un’assenza che la città ha sentito a lungo, più come un’ombra che come un monumento mancante.

Lo studio del 2005

Nel 2005 l’Amministrazione comunale ha affidato a un gruppo di lavoro il compito di analizzare la possibilità di riportare la Rocca nel paesaggio cittadino. Ne fanno parte l’architetta Maria Giovanna Giuccioli, l’archeologa Cristina Ravara e l’ingegner Andrea Barocci. Il loro lavoro è partito da un’ipotesi semplice e ambiziosa: restituire alla città la Rocca in forma virtuale, e rendere possibile, almeno con l’immaginazione, salire sul suo spalto per guardare il porto come lo vedeva Leonardo.

Il nodo della struttura invisibile

La parte più delicata del progetto riguarda l’ingegneria. Ricostruire un edificio scomparso significa creare una struttura che sia, allo stesso tempo, del tutto subordinata all’opera e invisibile agli occhi di chi la guarda, ma anche garanzia concreta che l’intervento stia in piedi. È il compito che ha affrontato l’ingegner Barocci, responsabile dello studio di fattibilità strutturale.

La soluzione passa per l’acciaio, scelto per la sua capacità di adattarsi a un progetto che deve restare leggero e discreto. Il terreno del luogo, però, pone un problema serio: presenta gravi carenze portanti, e per questo si prevedono pali trivellati che scendano in profondità per dare stabilità alla costruzione. Il tutto deve rispettare le normative antisismiche attuali, verificate con modellazioni numeriche agli elementi finiti, strumenti che oggi permettono di simulare il comportamento di una struttura prima ancora di toccarne il primo mattone.

Dal disegno di Leonardo alla fruibilità pubblica

Il punto di partenza del progetto è uno schema di torre tracciato da Leonardo da Vinci. È una base storica solida, ma tradurla in un’opera visitabile richiede un passaggio che non ha nulla di romantico: far incontrare il disegno rinascimentale con la sicurezza del presente. Tra l’idea e la fruizione del pubblico si colloca quindi tutto il lavoro tecnico, dalla scienza dei materiali alla tecnologia delle fondazioni.

Il risultato, se il progetto andrà in porto, sarà un’opera che non pretende di sostituire la memoria con la finzione, ma che prova a ricucirla. Una Rocca che non c’è più, ma che potrebbe tornare a offrire ai cesenaticensi e ai visitatori la vista di un porto che ancora oggi conserva il segno di Leonardo.