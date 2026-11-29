Il confronto tra Regioni e Governo sui finanziamenti alla sanità si fa sempre più acceso. Il presidente dell’Emilia-Romagna, Michele de Pascale, ha annunciato l’intenzione di ricorrere alla Corte costituzionale contro le risorse ritenute insufficienti previste nella legge di bilancio, attualmente in discussione in Parlamento. Una mossa che punta a contestare le scelte dell’esecutivo, ma anche a riaprire il confronto per ottenere maggiori stanziamenti.

Il nodo delle risorse per la sanità

Al centro della disputa c’è il finanziamento del Fondo sanitario nazionale, attraverso il quale lo Stato sostiene i servizi sanitari gestiti dalle Regioni. Per il 2027 la dotazione prevista è di 146,3 miliardi di euro, una cifra che, secondo le amministrazioni regionali, non risponde alle necessità del sistema.

Le Regioni avevano chiesto un incremento di 6,8 miliardi rispetto al 2026. La proposta iniziale del governo prevedeva invece risorse pari a circa la metà della richiesta. Nelle ultime settimane il ministro della Salute Orazio Schillaci ha manifestato la disponibilità a incrementare i finanziamenti, ma le cifre attualmente al vaglio non soddisfano ancora le aspettative delle amministrazioni territoriali.

Costi in aumento e servizi sotto pressione

La carenza di risorse viene denunciata da più Regioni, anche da quelle amministrate dal centrodestra, in un confronto che supera quindi gli schieramenti politici. A pesare sui bilanci sanitari sono soprattutto i rincari di farmaci, attrezzature e tecnologie, oltre alla necessità di rafforzare gli organici con nuove assunzioni di medici e infermieri.

Tra le priorità indicate dalle amministrazioni c’è anche il contenimento delle liste d’attesa, uno dei problemi più rilevanti per i cittadini che devono accedere a visite specialistiche ed esami diagnostici.

Nuovi Lea senza finanziamenti aggiuntivi

A complicare il quadro c’è anche l’entrata in vigore, dal 30 ottobre, di circa 800 nuove prestazioni comprese nei Livelli essenziali di assistenza (Lea). Si tratta di servizi, visite e trattamenti che il Servizio sanitario nazionale deve garantire a tutti i cittadini, gratuitamente o attraverso il pagamento del ticket, indipendentemente dalla Regione di residenza.

L’ampliamento delle prestazioni richieste, tuttavia, non è stato accompagnato da un finanziamento aggiuntivo dedicato. Le Regioni si trovano così a dover garantire un’offerta sanitaria più ampia senza un corrispondente aumento delle risorse, una delle ragioni alla base della protesta contro la legge di bilancio.

Il possibile ricorso alla Consulta annunciato da De Pascale si inserisce dunque in una contrapposizione che prosegue da settimane e che potrebbe intensificarsi durante l’iter parlamentare della manovra.