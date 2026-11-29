Il Natale a Cesenatico si è acceso tra magia, musica e uno spettacolo di 500 droni che hanno disegnato nel cielo un messaggio di pace. Un fiume di persone ha riempito la città per l’appuntamento più atteso delle festività, quello che segna ufficialmente l’avvio del Natale nella città del porto leonardesco.

Lo spettacolo ha accompagnato l’accensione delle luci e del Presepe della Marineria, trasformando il porto in un palcoscenico a cielo aperto. Magia e musica hanno scandito la serata, aperta dal volo dei 500 droni, protagonisti di una coreografia luminosa che ha affidato al cielo un messaggio di pace.

Ecco le foto e i video dell’accensione del Natale e dello spettacolo dei droni a Cesenatico.