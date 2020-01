Autovelox in Statale ? Ecco il bandolo della matassa

Il comune non può d’imperio inserire neanche Velo ok in quel tratto in quanto la Statale è competenza dell’Anas e solo la Prefettura può predisporre autovelox fissi come nel tratto di Bellaria e di Cervia. Ciò che è stato fatto dal Palazzo di via Moretti è stato scrivere più volte in Prefettura per richiedere un dissuasore di questo tipo; di più non è possibile. Ma la risposta è sempre stata picche: nessun autovelox in Statale perché, in soldoni, non ci sono le condizioni. Le condizioni non ci sono ma incidenti e morti sì.

Il fatto è degno di nota. Infatti la Statale è sempre la stessa nonostante i comuni e le prefetture siano diverse. Sta di fatto che a quanto pare il solo tratto di Cesenatico è meno pericoloso. Anche se l’elenco di incidenti la racconta diversamente. La speranza è quella che il numero di incidenti tenda a zero e che non si debba aspettare che la strada si macchi ancora di sangue per ottenere un segnale risolutivo da parte di chi ne ha il potere.