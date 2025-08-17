I più letti: una settimana da record

Una settimana da record per Living Cesenatico. Non ci piace essere troppo autoreferenziali, ma questa volta sono i numeri delle visualizzazioni a parlare. Ecco le notizie più lette dai lettori di Living negli ultimi 7 giorni: eventi, curiosità e il meglio della settimana.

Una buona notizia. A Valverde, nei pressi del bagno Birimbao, un bagnante ha avvistato e recuperato una tartaruga Caretta caretta in evidente difficoltà. La notizia ha raggiunto 30.993 visualizzazioni.