I più letti: una settimana da record

Una settimana da record per Living Cesenatico. Non ci piace essere troppo autoreferenziali, ma questa volta sono i numeri delle visualizzazioni a parlare. Ecco le notizie più lette dai lettori di Living negli ultimi 7 giorni: eventi, curiosità e il meglio della settimana.
Una buona notizia. A Valverde, nei pressi del bagno Birimbao, un bagnante ha avvistato e recuperato una tartaruga Caretta caretta in evidente difficoltà. La notizia ha raggiunto 30.993 visualizzazioni.
Poi si passa a una notizia spiacevole per il turismo: quella che doveva essere una tranquilla vacanza al mare si è trasformata in una spiacevole avventura per una turista di Milano arrivata nei giorni scorsi a Cesenatico. La notizia ha interessato 25.986 lettori.
Ancora tartarughe sulla spiaggia di Cesenatico, ma questa volta senza lieto fine. Due tartarughe prive di vita sono state infatti rinvenute sul litorale di Cesenatico. La notizia ha visto 20.744 visualizzazioni.
Infine l’intervista a Brujo Sapia che, in un momento di crisi del settore turistico romagnolo, ha spiegato qual è il segreto del successo del Sand Gate. L’articolo è stato letto da 10.855 lettori.