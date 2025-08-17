I più letti: una settimana da record
By 17 Agosto 2025 No Comments

Una settimana da record per Living Cesenatico. Non ci piace essere troppo autoreferenziali, ma questa volta sono i numeri delle visualizzazioni a parlare. Ecco le notizie più lette dai lettori di Living negli ultimi 7 giorni: eventi, curiosità e il meglio della settimana.

Una buona notizia. A Valverde, nei pressi del bagno Birimbao, un bagnante ha avvistato e recuperato una tartaruga Caretta caretta in evidente difficoltà. La notizia ha raggiunto 30.993 visualizzazioni.

tartaruga
Poi si passa a una notizia spiacevole per il turismo: quella che doveva essere una tranquilla vacanza al mare si è trasformata in una spiacevole avventura per una turista di Milano arrivata nei giorni scorsi a Cesenatico. La notizia ha interessato 25.986 lettori.

lavoro stagionale, cameriera hotel

Ancora tartarughe sulla spiaggia di Cesenatico, ma questa volta senza lieto fine. Due tartarughe prive di vita sono state infatti rinvenute sul litorale di Cesenatico. La notizia ha visto 20.744 visualizzazioni.

tartaruga

Infine l’intervista a Brujo Sapia che, in un momento di crisi del settore turistico romagnolo, ha spiegato qual è il segreto del successo del Sand Gate. L’articolo è stato letto da 10.855 lettori.

Anna Budini

Anna Budini

Anna Budini scopre il mondo del giornalismo nel 2004 nella redazione de La Voce di Romagna. Ha poi l'occasione di passare ai settimanali nazionali, inizia così a scrivere per Visto, ma nonostante la firma sul nazionale, scopre che la sua grande passione è la cronaca locale. Dal 2016 ha iniziato a scrivere per il Corriere della Sera di Bologna.

