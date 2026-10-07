Ponte del Gatto, percorso pedonale alternativo a Cesenatico

Ponte del Gatto, un percorso pedonale alternativo per attraversare la zona del cantiere

In vista delle modifiche alla viabilità previste a Cesenatico dal 12 al 20 ottobre per consentire le operazioni di varo del nuovo Ponte del Gatto, la Polizia Locale ha predisposto un percorso pedonale alternativo per garantire il collegamento tra le due aree della città.

Il percorso permette di aggirare le chiusure previste nella zona del porto e del cantiere. Il tracciato passa dal sentiero all’interno del Parco Archeologico della Rocca e raggiunge Via Torre Malatestiana.

Da qui il percorso prosegue verso via Negrelli, utilizzando il sottopassaggio di viale Trento e il marciapiede dedicato già esistente.

La soluzione è stata predisposta dalla Polizia Locale in previsione delle modifiche che interesseranno la viabilità durante le operazioni per il posizionamento delle travi del nuovo Ponte del Gatto.

Le limitazioni scatteranno dalle 7 di lunedì 12 ottobre e resteranno in vigore fino alle 19 di martedì 20 ottobre. In particolare, il parcheggio della Rocca sarà chiuso per l’intero periodo e dal 15 ottobre saranno interdetti anche alcuni passaggi pedonali lungo le aste del porto.

Il percorso alternativo consente quindi ai pedoni di continuare a spostarsi tra la zona della Rocca e quella di via Negrelli anche durante la fase più delicata del cantiere.