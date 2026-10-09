Vela: le campionesse d’Italia Asia e Ludovica ricevute dal Sindaco di Cesena

Le campionesse tricolori di vela premiate in Comune: il riconoscimento per Asia e Ludovica

Oggi è stata una giornata di festa e grande orgoglio per la vela giovanile del nostro territorio. Le giovanissime atlete della squadra Circolo Vela Cesenatico, fresche della vittoria del titolo tricolore, sono state ricevute ufficialmente dal Sindaco di Cesena per celebrare il prestigioso traguardo sportivo raggiunto.

Un momento importante di condivisione che premia il talento, i sacrifici e la determinazione delle due campionesse, Asia Asfalti e Ludovica Ricciardi, oltre alla guida esperta della loro allenatrice Linnea Valeri.

Un riconoscimento speciale per il tricolore Hobie Dragoon

Il ricevimento istituzionale rappresenta il coronamento di un percorso agonistico straordinario. Nel corso della cerimonia, il primo cittadino di Cesena ha espresso le sue personali congratulazioni alle atlete e allo staff tecnico, consegnando un riconoscimento per il brillante successo ottenuto sul campo di regata.

Questo momento sottolinea l’importanza dello sport giovanile come veicolo di crescita e promozione dei valori più sani del territorio, grazie anche all‘allenatrice Linnea Valeri, punto di riferimento e colonna portante della squadra agonistica, sotto la presidenza di Gianmarco Venturi.

Dalla conquista del titolo a Manfredonia agli onori istituzionali

Il successo festeggiato oggi parte da lontano. Già lo scorso settembre avevamo raccontato nei dettagli l’impresa firmata dalle portacolori del Circolo Vela Cesenatico ai Campionati Italiani Giovanili in Doppio di Manfredonia (maggiori dettagli sul trionfo e sul progetto agonistico del Sailing Team Cesenatico sono consultabili nell’articolo dedicato alla vittoria tricolore).

Nelle acque pugliesi, le due veliste avevano sbaragliato la concorrenza con una condotta di gara impeccabile, collezionando ben quattro vittorie parziali e dominando la classifica della classe Hobie Dragoon. Un risultato di squadra di altissimo livello che premia anche la sinergia tra i circoli velici della costa.

Una curiosità tutta romagnola: festeggiate a Cesena anziché a Cesenatico

A margine della bella cerimonia, non si può fare a meno di notare un dettaglio singolare che fa sorridere e strizza l’occhio alla rivalità d’affetto del nostro territorio. Pur rappresentando con orgoglio la tradizione velica della costa ed essendo nate e cresciute sportivamente a Cesenatico, le due fresche campionesse d’Italia sono state ricevute con tutti gli onori e premiate proprio a Cesena, a palazzo Albornoz. Probabilmente molto presto avranno una accoglienza trionfale anche a Cesenatico.