Natale a Cesenatico, i più letti

Ecco un’altra occasione per aggiornare la vostra check list delle 100 cose da fare a Cesenatico prima di morire. Qui l’elenco completo tutto da sbirciare.

E dopo un po’ di poesia di atmosfera per un natale a Cesenatico indimenticabile è ora della cronaca. Tra gli articoli più letti c’è lo strano caso dei vandali alla Chiesa di Gatteo Mare segnalato da Don Mirco Bianchi. Il parroco ha notato strane bruciature al presepe, un fatto che lo ha preoccupato al punto da lanciare l’allarme collettivo. (leggi qui la notizia).

Si avvicinano inesorabilmente le elezioni per il presidente della Regione Emilia Romagna. E anche questo natale a Cesenatico non è passato indenne alla campagna elettorale. Matteo Salvini è arrivato in città a Cesenatico accolto da una fetta di Cesenatico come un liberatore (leggi qui) e ha catalizzato l’attenzione anche del Movimento Sardine (leggi qui) che nello stesso giorno ha manifestato il proprio pensiero in piazza Costa. Per fortuna non ci sono stati scontri o commenti verbali troppo sopra le righe. Ad eccezione del web dove non è mancato chi, da Cesena, ha minacciato il leader del Carroccio.

Living ha raccolto per voi anche i pareri dei volti noti della città. Da che parte stanno (leggi qui)?