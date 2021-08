Un’estate di notizie, ecco cosa è successo a Cesenatico

Estate. Un termine che, da solo, è in grado di esprimere un milione di parole. Ognuno la vive a modo suo: come un lungo respiro di libertà oppure come una routine accelerata tra impegni incastrati e tempo ritagliato. Come un’enorme giravolta che fa quasi trattenere il respiro oppure come una corsa stremante ma, allo stesso tempo, gratificante. Quasi una vertigine mozzafiato. In ogni caso, è il periodo in cui tutto sembra un po’ più possibile e, qualche volta, l’ordinario diventa adorabile caos. Quando agosto comincia a tramontare e a volgere lo sguardo verso l’autunno, nasce una voglia – anzi, una necessità – di “tirare le somme”: ripensare ai tre mesi passati e fare un riassunto di quello che sono stati.

L’estate si racconta: ecco i dieci articoli più letti di Living Cesenatico, tra storie, personaggi famosi ed eventi, che narrano l’avventura della località e ci aiutano a ripercorrere gli istanti più rilevanti.

5 maggio 2021. “Aperitivo con sorpresa: perde il controllo e invade una veranda”.

Giusto per non farsi mancare nulla: due ragazze cesenaticensi sbandano con la loro vettura e “parcheggiano” tra i tavoli del Tintamare tra viale Carducci e via Piave.

10 maggio 2021. “Gianni Morandi è tornato a Cesenatico”.

Ecco che le celebrità ricominciano a frequentare Cesenatico: quasi sicuramente, però, la sua visita non si deve solo ai meravigliosi panorami che un posto come questo può offrire. Probabilmente Morandi è passato da Cesenatico in occasione di un turno di cure al Centro grandi ustionati. Alcuni mesi prima, infatti, era stato ricoverato nel reparto dell’ospedale Bufalini di Cesena a causa dell’incidente che lo ha coinvolto soprattutto alle mani.

14 giugno 2021. “Michelle Hunziker a spasso in Romagna”.

Prosegue la passeggiata dei vip: la nota conduttrice, infatti, viene avvistata per le vie di Milano Marittima e non manca di fare una sosta a Cesenatico.

17 giugno 2021. “Segui i sensi: 5 cose da fare a Cesenatico in un giorno”.

Sapori, odori, scorci da ammirare, suoni da ascoltare ed esperienze sensoriali talmente intense che, a volte, puoi toccarle con mano. Le iniziative più belle e particolari per scoprire quante cose si nascondono in un borgo moderno e tradizionale.

26 giugno 2021. “Tromba d’aria a Ponente spazza via 100 ombrelloni”.

Il meteo impazzisce e decide, con tutta la sua potenza, di rovinare il pomeriggio balneare ai turisti e ai proprietari degli stabilimenti non senza causare danni consistenti alle attività.